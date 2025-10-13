Ultime News

13 Ott 2025 Emergenza bus scolastici,
la Provincia chiede report criticità
13 Ott 2025 Aggressione a Pasquetti, solidarietà da
Consiglio comunale: approvata mozione
13 Ott 2025 Credito Padano: seconda edizione
del crowdfunding "Consolida"
13 Ott 2025 Casa di Comunità avviata ma
incompleta: odg di Cremona Attiva
13 Ott 2025 Smaltimento lettiere feline
tramite Ecocar: proposta al vaglio
Imprese, Billi (Sapienza): “Accompagnare formazione e integrazione migranti”

(Adnkronos) – “Dalla ricerca emerge la grandissima importanza dell’intero ecosistema: non solo imprese e migranti, per i quali l’inserimento lavorativo rappresenta un’opportunità reciproca, ma anche il ruolo fondamentale di facilitazione, mediazione e supporto che deve accompagnare questo processo. Si parte dai Paesi d’origine, con la formazione, fino al mentoring e all’assistenza pratica delle persone inserite in azienda, inclusi aspetti abitativi e scolastici. La barriera linguistica resta un ostacolo importante, soprattutto per la sicurezza sul lavoro, ma ci sono grandi opportunità per trasformare due debolezze in una forza comune”. Così Andrea Billi, professore della Sapienza Università di Roma, intervenendo al convegno ‘Traiettorie – Flussi migratori, competenze e transizione energetica: trend e best practice di formazione e inclusione lavorativa’, organizzato a Roma dalla Fondazione Maire – Ets. 

“Il rischio principale – ha aggiunto Billi – è che i processi burocratici, come quelli per il riconoscimento dei titoli di studio o l’approvazione dei documenti, rallentino l’inserimento dei lavoratori stranieri. È un problema serio, perché i sistemi di formazione tecnica e professionale sono molto disomogenei tra i vari Paesi”. 

