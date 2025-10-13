Ultime News

13 Ott 2025 Italia Under 21 a Cremona,
parlano il Ct Baldini e Marianucci
13 Ott 2025 Sergio Tarquinio, inaugurata
la mostra al Centro Fumetto
13 Ott 2025 Musica e liuteria: Cremona brilla
all’Expo di Osaka con Stradivari
13 Ott 2025 Stagione d'Opera, al Ponchielli
in scena "L'Elisir d'Amore"
13 Ott 2025 Centropadane, Patelli: "Soci
esprimano volontà su futuro società"
Nazionali

Imprese, Di Amato (Maire): “Servono maestranze qualificate per la transizione”

(Adnkronos) – “La transizione energetica è una necessità ma anche una grandissima opportunità per l’industria per riconvertire il mondo dell’oil&gas e le competenze che nel tempo abbiamo perso. Oggi servono maestranze qualificate per realizzare impianti legati alla transizione energetica, e parte di queste competenze può arrivare dai flussi migratori, se adeguatamente formati e integrati. Bisogna investire nella riconversione delle figure esistenti e nella formazione dei nuovi lavoratori, anche stranieri, che nel nostro Paese spesso non trovano stabilità”. Così Fabrizio Di Amato, presidente della Fondazione e del gruppo Maire, intervenendo al convegno ‘Traiettorie – Flussi migratori, competenze e transizione energetica: trend e best practice di formazione e inclusione lavorativa’, organizzato dalla Fondazione presso la Camera di Commercio di Roma.  

“Con questa presentazione – ha aggiunto Di Amato – parte anche un progetto sperimentale concreto che prevede l’inserimento annuale di nuovi professionisti, tra cui migranti e rifugiati, nella nostra organizzazione. Un modello che auspichiamo possa essere replicato da altre aziende del settore e dell’intera filiera della transizione”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...