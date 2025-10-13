Ultime News

13 Ott 2025 Emergenza bus scolastici,
la Provincia chiede report criticità
13 Ott 2025 Aggressione a Pasquetti, solidarietà da
Consiglio comunale: approvata mozione
13 Ott 2025 Credito Padano: seconda edizione
del crowdfunding "Consolida"
13 Ott 2025 Casa di Comunità avviata ma
incompleta: odg di Cremona Attiva
13 Ott 2025 Smaltimento lettiere feline
tramite Ecocar: proposta al vaglio
Nazionali

Incidente sul lavoro nel bolognese: operaio 29enne muore in azienda metalmeccanica

(Adnkronos) – In mattinata un operaio di 29 anni, originario del Bangladesh, è morto in seguito a un incidente sul lavoro in un’azienda metalmeccanica a San Giorgio di Piano (Bologna). L’uomo era regolarmente residente in Italia ed era dipendente della Righi Lavorazioni Meccaniche con ha sede nella zona industriale di Stiatico. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la vittima stesse lavorando a un macchinario e sia stato colpito da un oggetto in lavorazione. Dopo la segnalazione, il 118 è intervenuto sul posto ma non c’è stato nulla da fare. Sul luogo anche i carabinieri e il personale di Medicina del lavoro dell’Ausl. Fim, Fiom e Uilm Bologna hanno proclamato uno sciopero di due ore a fine turno per domani con presidio dalle 15.30 davanti ai cancelli dell’azienda.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...