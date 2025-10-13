L’Idf trasporta i 7 ostaggi liberati, le immagini del convoglio

ROMA (ITALPRESS) – Le immagini del convoglio delle Forze di Difesa israeliane che trasportano i primi sette ostaggi liberati da Hamas. Matan Angrest, i fratelli Gali e Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran e Guy Gilboa-Dalal, tenuti in ostaggio da Hamas per 738 giorni dal 7 ottobre 2023, si sottoporranno a controlli fisici e mentali iniziali presso il sito dell’esercito e incontreranno i loro familiari.

tvi/mca2

Fonte video: account X Idf