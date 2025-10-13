Linosa presidio sanitario diffuso con le “Giornate della Salute”





LINOSA (ITALPRESS) – Oltre 500 tra visite specialistiche, screening e consulenze. Linosa si è trasformata per tre giorni in un presidio sanitario diffuso grazie alle “Giornate della Salute”, organizzate dall’Asp di Palermo in collaborazione con la locale amministrazione comunale, il Distretto Lions 108 Yb Sicilia e con il supporto di Lions Clubs International Foundation, che ha messo a disposizione un poliambulatorio mobile attrezzato.

