13 Ott 2025 Italia Under 21 a Cremona,
parlano il Ct Baldini e Marianucci
13 Ott 2025 Sergio Tarquinio, inaugurata
la mostra al Centro Fumetto
13 Ott 2025 Musica e liuteria: Cremona brilla
all’Expo di Osaka con Stradivari
13 Ott 2025 Stagione d'Opera, al Ponchielli
in scena "L'Elisir d'Amore"
13 Ott 2025 Centropadane, Patelli: "Soci
esprimano volontà su futuro società"
Linosa presidio sanitario diffuso con le “Giornate della Salute”

LINOSA (ITALPRESS) – Oltre 500 tra visite specialistiche, screening e consulenze. Linosa si è trasformata per tre giorni in un presidio sanitario diffuso grazie alle “Giornate della Salute”, organizzate dall’Asp di Palermo in collaborazione con la locale amministrazione comunale, il Distretto Lions 108 Yb Sicilia e con il supporto di Lions Clubs International Foundation, che ha messo a disposizione un poliambulatorio mobile attrezzato.
