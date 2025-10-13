Ultime News

13 Ott 2025 Italia Under 21 a Cremona,
parlano il Ct Baldini e Marianucci
13 Ott 2025 Sergio Tarquinio, inaugurata
la mostra al Centro Fumetto
13 Ott 2025 Musica e liuteria: Cremona brilla
all’Expo di Osaka con Stradivari
13 Ott 2025 Stagione d'Opera, al Ponchielli
in scena "L'Elisir d'Amore"
13 Ott 2025 Centropadane, Patelli: "Soci
esprimano volontà su futuro società"
Nazionali

Milan-Como in Australia, anche Maignan critica: “Non capisco, avremmo giocato in casa”

(Adnkronos) –
Anche Mike Maignan contro Milan-Como in Australia. La decisione di far giocare il match tra la squadra di Allegri e quella di Fabregas, valida per la 24esima giornata di Serie A e in programma nel weekend del 7-8 febbraio, ha ricevuto l’ok, seppur “eccezionale”, della Uefa ma non è andato giù a molti, tra cui il capitano del Milan. 

Il portiere si è espresso a riguardo dal ritiro della Francia, dando ragione al suo compagno di squadra e Nazionale Adrien Rabiot, che nei giorni scorsi aveva criticato duramente la decisione: “Sono totalmente d’accordo con Rabiot, non riesco proprio a capire perché giochiamo all’estero”, ha detto Maignan in conferenza stampa, “oggi si dimenticano alcune cose e si pensa molto all’aspetto economico”. 

“È una partita del campionato italiano, non capisco proprio perché si giochi all’estero. Inoltre avremmo dovuto giocare in casa, quindi perdiamo una partita casalinga. I nostri obiettivi sono ambiziosi, non bisogna lasciare nulla al caso”, ha concluso il portiere rossonero. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...