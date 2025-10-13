Ultime News

13 Ott 2025 Emergenza bus scolastici,
la Provincia chiede report criticità
13 Ott 2025 Aggressione a Pasquetti, solidarietà da
Consiglio comunale: approvata mozione
13 Ott 2025 Credito Padano: seconda edizione
del crowdfunding "Consolida"
13 Ott 2025 Casa di Comunità avviata ma
incompleta: odg di Cremona Attiva
13 Ott 2025 Smaltimento lettiere feline
tramite Ecocar: proposta al vaglio
Nazionali

Milan, infortunio al flessore per Saelemaekers: quando torna in campo

(Adnkronos) – Maledizione infortuni in casa Milan. La squadra rossonera dovrà fare i conti con il ko di Alexis Saelemaekers, che ha accusato un problema fisico durante gli impegni della Nazionale belga. Gli esami a cui si è sottoposto oggi, lunedì 13 ottobre, l’esterno hanno evidenziato una “lesione al flessore della gamba destra”. 

Il 26enne belga salterà quindi sicuramente la sfida di Serie A con la Fiorentina, in programma domenica prossima, per essere poi sottoposto a nuovi esami tra una settimana. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno ai 20 giorni, con il giocatore che non sarebbe a disposizione di Allegri nemmeno per la sfide contro il Pisa del 24 ottobre, mentre potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta il 28. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...