Municipio I Roma, pista ciclabile e marciapiede, concluso rifacimento largo Trionfale-via Barletta

(Adnkronos) – Si è concluso il primo tratto dei lavori di rifacimento e riqualificazione della pista ciclabile e del marciapiede nel I Municipio di Roma, nella sezione compresa tra Largo Trionfale e Via Barletta. Gli interventi hanno interessato non solo il manto della pista ciclabile, si legge in una nota, ma hanno previsto il completo rifacimento del marciapiede adiacente, la sistemazione delle angolature degli alberi e dei cordoli stradali. I lavori proseguiranno ora nel tratto successivo, da Via Barletta a Via Dalla Chiesa, per poi estendersi fino a Lungotevere. Successivamente, si darà il via alla manutenzione su Via Andrea Doria.

Il I Municipio desidera esprimere un sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati dagli uffici del Simu (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana) e all’Ass. ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini. “La riqualificazione di questa importante arteria ciclabile e pedonale è un passo fondamentale per restituire dignità e sicurezza a uno dei quartieri centrali di Roma”, dichiara Lorenza Bonaccorsi, presidente del I Municipio. “Il nostro impegno per una mobilità più sostenibile e un maggiore decoro urbano è costante. Questi lavori, che riguardano l’intera area circostante esistente, dimostrano l’attenzione del Municipio per la qualità della vita dei residenti e di chi vive il centro storico. Ringraziamo – conclude Bonaccorsi – tutti gli uffici e l’Assessorato per la collaborazione proficua”.

“Questi interventi di manutenzione e rifacimento sono un esempio virtuoso di come la sinergia tra Municipio e Assessorati centrali possa produrre risultati concreti e tangibili per la comunità – aggiunge Jacopo Scatà, assessore al Commercio e Attività Produttive del Municipio Roma I Centro – Continuare ad investire nella manutenzione delle nostre infrastrutture, dalle piste ciclabili ai marciapiedi, è essenziale per il benessere e il futuro del nostro territorio”.