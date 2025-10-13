Il suono del violino Stradivari The Angel 1720 ha incantato il pubblico all’Expo di Osaka in Giappone, dove Cremona è stata protagonista per una settimana al Padiglione Italia fra concerti e incontri di promozione del saper fare liutario.

Il progetto, sostenuto da Regione Lombardia e organizzato dal Comune di Cremona, ha coinvolto Casa Stradivari e la Scuola Internazionale di Liuteria portando in loco Maestri artigiani, musicisti e rappresentanti istituzionali, che hanno presentato la città del Torrazzo come custode della tradizione di alto artigianato musicale e tuttora fucina di talenti in ambito sia liutario sia artistico.

Il violinista Fabrizio von Arx, Direttore Artistico di Casa Stradivari, si è esibito insieme al pianista Antonio Valentino, Direttore Artistico di Unione Musicale. Ogni giorno il pubblico, fra cui si annoveravano moltissimi giorni, ha partecipato con entusiasmo alle audizioni. In parallelo, fra stand e convegni, i M° liutai dell’Istituto Stradivari accoglievano i visitatori provenienti da tutto il mondo.

Proprio le iniziative di promozione turistica e culturale, con particolare attenzione ai siti Unesco, sono inserite nell’accordo di collaborazione siglato fra Lombardia e Osaka, firmato dal presidente Attilio Fontana e dal governatore Hirofumi Yoshimura, che intende rafforzare la già solida cooperazione esistente in vari settori strategici.

