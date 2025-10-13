Ultime News

Video Pillole

Pace a Gaza, Meloni “Giornata storica, è il successo di Trump”

SHARM EL-SHEIKH (EGITTO) (ITALPRESS) – “Siamo fieri che l’Italia ci sia in questa giornata storica. Dobbiamo ringraziare i mediatori che hanno spinto e dato un mano. E’ un percorso molto lungo, noi oggi abbiamo una prima fase ma è un’occasione che non si vedeva da tantissimi anni per una pace giusta e duratura, un lavoro lungo che si basa sul progetto dei due Stati”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto a Sharm El-Sheikh commentando la firma dell’accordo di pace per Gaza. La cessazione delle ostilità “è un grande successo di Trump e credo che abbia ragione nel dire che è il più grande successo diplomatico, anche se gli auguriamo di raggiungerne altri, a partire dall’Ucraina”. fsc/mca3 Fonte Video: Giorgia Meloni

