13 Ott 2025 Violenza economica e vessazioni
Per ex marito chiesti quattro anni
13 Ott 2025 Giovane cremonese denuncia
il rapper Faneto per violenza
13 Ott 2025 Emergenza bus scolastici,
la Provincia chiede report criticità
13 Ott 2025 Aggressione a Pasquetti, solidarietà da
Consiglio comunale: approvata mozione
13 Ott 2025 Credito Padano: seconda edizione
del crowdfunding "Consolida"
Pace a Gaza, Meloni “L’Italia può giocare un ruolo di primo piano”

SHARM EL-SHEIKH (EGITTO) (ITALPRESS) – “L’Italia è qui per dire che c’è ed è pronta a fare la sua parte”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto a Sharm El-Sheikh commentando la firma dell’accordo di pace per Gaza. “Tutti sanno che la nostra è una nazione rispettata, benvoluta nella regione che riesce a dialogare con tutti, lo fa con franchezza e guardando i risultati, penso che in questa fase possa giocare un ruolo di primo piano”. xb1/fsc/mca3 Fonte Video: Giorgia Meloni

