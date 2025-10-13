“Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” in mostra a Chicago





CHICAGO (ITALPRESS) – Fa tappa negli Stati Uniti il tour internazionale di “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”: alla presenza del vicesindaco di Palermo, Giampiero Cannella, e del Console generale d’Italia Mario Alberto Bartoli, la mostra è approdata a Chicago, dove sarà visitabile per due settimane. Il progetto espositivo nasce nell’ambito degli eventi organizzati per celebrare i 400 anni dal rinvenimento, nel luglio 1624, delle spoglie mortali di Santa Rosalia, patrona di Palermo.

fsc/azn

© Riproduzione riservata