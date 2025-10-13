Ultime News

Si finge cieco per 50 anni, a Vicenza truffa da oltre un milione

VICENZA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno concluso una indagine nel settore della spesa pubblica che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza di un falso invalido per truffa ai danni dello Stato, avendo percepito indebitamente, per più di cinquant’anni, indennità e sussidi destinati ai non vedenti per un importo superiore al milione di euro.

Fonte video: Guardia di Finanza

