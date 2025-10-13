Ultime News

13 Ott 2025 Emergenza bus scolastici,
la Provincia chiede report criticità
13 Ott 2025 Aggressione a Pasquetti, solidarietà da
Consiglio comunale: approvata mozione
13 Ott 2025 Credito Padano: seconda edizione
del crowdfunding "Consolida"
13 Ott 2025 Casa di Comunità avviata ma
incompleta: odg di Cremona Attiva
13 Ott 2025 Smaltimento lettiere feline
tramite Ecocar: proposta al vaglio
Siracusa, accoltella la ex che esce dal lavoro: lei in fin di vita, lui arrestato

(Adnkronos) – Ha atteso che la ex uscisse dal posto di lavoro e l’ha accoltellata. E’ accaduto a Canicattini Bagni nel Siracusano. La donna, 33 anni, è in fin di vita. I carabinieri hanno identificato e arrestato l’uomo, accusato di tentato omicidio.  

L’indagato dopo avere accoltellato la ex è scappato, ma alcuni testimoni hanno consentito ai carabinieri di ricostruire la vicenda anche grazie alle telecamere di sicurezza della zona.  

