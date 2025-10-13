Video Pillole
Tg Sport – 13/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Kean non recupera dall’infortunio e lascia il raduno azzurro
– Juventus, il ginocchio di Bremer è da operare ancora
– Velasco “Felice di aver visto le azzurre forti dentro”
– Serie A di Basket, Bologna a punteggio pieno con Derthona e Brescia
– Sinner al Six Kings Slam “Felice di essere nuovamente a Riad”
