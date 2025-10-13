Ultime News

13 Ott 2025 Emergenza bus scolastici,
la Provincia chiede report criticità
13 Ott 2025 Aggressione a Pasquetti, solidarietà da
Consiglio comunale: approvata mozione
13 Ott 2025 Credito Padano: seconda edizione
del crowdfunding "Consolida"
13 Ott 2025 Casa di Comunità avviata ma
incompleta: odg di Cremona Attiva
13 Ott 2025 Smaltimento lettiere feline
tramite Ecocar: proposta al vaglio
Tre milioni di posti di lavoro dal turismo in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Il turismo italiano continua a crescere e a trainare l’economia nazionale. Lo confermano i dati diffusi da ENIT in occasione del TTG Travel Experience 2025 di Rimini. Un settore che si stima entro la fine di quest’anno genererà 3,2 milioni di posti di lavoro, che diventeranno 3,7 entro 10 anni; e raggiungerà 237 miliardi di PIL a fine 2025. Crescono gli investimenti, soprattutto nelle aree interne e nelle regioni del Sud, dove l’offerta si arricchisce di esperienze legate alla sostenibilità, all’autenticità e alla qualità dell’accoglienza. Anche la spesa turistica segna un passo in avanti, con un aumento sia dei flussi interni sia di quelli provenienti dall’estero. Da qui ai prossimi 10 anni si stima che possa crescere fino a 220 miliardi. L’Italia consolida così il suo ruolo di destinazione desiderata e riconosciuta a livello mondiale, grazie a un patrimonio culturale unico, a paesaggi ineguagliabili e a un’offerta sempre più innovativa. Il settore guarda al futuro con fiducia, puntando su formazione, digitalizzazione e sostenibilità per rendere il “brand Italia” ancora più competitivo nel panorama internazionale.
© Riproduzione riservata
