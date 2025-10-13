Ultime News

Trump arriva in Israele, un enorme ‘grazie’ sulla spiaggia: il messaggio speciale

(Adnkronos) – Donald Trump arriva in Israele e, nella giornata della liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas, trova un ringraziamento speciale. Sulla spiaggia di Tel Aviv, sorvolata dall’Air Force One prima dell’atterraggio all’aeroporto Ben Gurion, è stato realizzato un enorme messaggio di ringraziamento per il presidente degli Stati Uniti. Un immenso ‘Thank You’, abbinato alla bandiera di Israele e all’inconfondibile profilo di Trump, apre la scritta che celebra il ritorno degli ostaggi a casa. Trump oggi sarà a Sharm-el-Sheikh, in Egitto, per la firma dell’accordo per la fine delle ostilità a Gaza. 

