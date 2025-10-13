Ultime News

Trump e Macron, il balletto per la solita stretta di mano extralarge

(Adnkronos) – Donald Trump e Emmanuel Macron, ci risiamo. A Sharm-el-Sheik, per il vertice che sancisce la pace a Gaza e la fine delle ostilità tra Israele e Hamas, il presidente degli Stati Uniti accoglie oltre 20 leader. Quando arriva il presidente francese, ecco la ‘tradizionale’ stretta di mano versione extralarge. Trump e Macron si scambiano un saluto lunghissimo, passando da una stretta all’altra in un balletto davanti ai fotografi. 

 

 

La scena non è una novità. Praticamente ogni incontro tra il numero 1 della Casa Bianca e quello dell’Eliseo è caratterizzato da vigorosi saluti che durano decine di secondi. Da record, probabilmente, la stretta di mano del 2018: all’epoca, Trump uscì con una mano segnata dalla ‘potenza’ del presidente francese. 

