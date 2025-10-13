Video Pillole
“Un Consiglio in salute”, torna programma per la prevenzione nel Lazio
ROMA (ITALPRESS) – Un’iniziativa dedicata alla promozione della salute e del benessere nei luoghi di lavoro. Dal 13 al 17 ottobre torna per la seconda edizione “Un Consiglio in Salute – La prevenzione comincia da noi”, il programma dedicato a tutti i dipendenti del Consiglio regionale del Lazio, realizzato con il contributo dell’Asl Roma 3, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, di ordini professionali, associazioni e istituzioni sanitarie.
mgg/gtr
