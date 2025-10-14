Organizzata dalla Pro Loco di Soncino, con il patrocinio del Comune di Soncino, la manifestazione ha come protagonista una delle eccellenze gastronomiche del territorio: la radice amara di Soncino, una gustosissima verdura invernale, un prodotto caratteristico del territorio circostante l’antico borgo. Si consuma come una verdura ma fa bene come una medicina: è un depurativo eccezionale contenente inulina che produce benefici effetti sull’intestino e sul sangue. Ha la forma di una carota ed è raccolta in autunno-inverno per giungere sulle tavole dei buongustai di tutta Italia e dell’Europa.

La Pro Loco, che da tempo opera per conservare l’ambiente e le tradizioni del borgo, organizza questa manifestazione allo scopo di divulgare la conoscenza e le proprietà organolettiche e gastronomiche di questo prodotto. La manifestazione si svolge all’interno del centro storico.

Dalle ore 10 si potrà passeggiare tra gli oltre 100 stand espositivi di prodotti della terra, eno-gastronomici, nonché artigianali e commerciali. In via Matteotti si potranno ammirare le opere di pittori e artisti e saranno allestiti stand per la promozione delle attività delle associazioni culturali, di volontariato, degli hobbisti e delle scuole. Nelle vie del paese per tutto il giorno i “Gioppini di Bergamo” suoneranno musiche e canti della tradizione popolare.

Nel piazzale della Filanda “Lega Ambiente Valle dell’Oglio” intratterrà i bambini con giochi intrattenimenti quali: il quiz del cigno, il gioco della differenziata. Sempre in piazza Garibaldi ci sarà il punto ristoro allestito dalla Pro loco, in cui le radici preparate il giorno precedente in acqua e limone vengono fatte cuocere e servite ai tavoli sistemati sotto una tensostruttura si potranno gustare da mezzogiorno fino alla sera piatti di radici, panini, salamelle, patatine fritte, mostarda di Cremona vino e birra e quest’anno per la prima volta la polenta taragna.

Dal 2022 dopo una lunga e accurata fase di analisi e valutazione delle richieste, a seguito dei sopralluoghi effettuati da parte degli Ispettori, la Sagra delle Radici di Soncino ha dimostrato di possedere tutti i requisiti per potersi fregiare del marchio “Sagra di qualità” istituito dall’Unione delle Pro loco Italiane per identificare quelle sagre che realmente valorizzano i prodotti tipici e promuovono in modo proficuo il territorio.

La Sagra delle Radici è anche un’occasione per valorizzare i beni culturali e le tradizioni popolari locali, con l’ottica di far conoscere ai turisti, provenienti, non solo dalla Lombardia ma anche dalle Regioni limitrofe, i monumenti e le chiese di uno dei Borghi più belli d’Italia, grazie alle visite organizzate dall’Associazione Pro loco (previa prenotazione e acquisto del biglietto d’ingresso).

