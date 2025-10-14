Ultime News

Nazionali

Alcaraz ancora infortunato? La fasciatura ‘sospetta’ al Six Kings Slam

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz infortunato al Six Kings Slam? Il tennista spagnolo ha cominciato ad allenarsi in vista del ricchissimo torneo esibizione che partirà domani, mercoledì 15 ottobre, a Riad, con il ritorno in campo di Jannik Sinner, ma con un piccolo ‘giallo’. Il numero uno del mondo, che si è ripreso il primato del ranking Atp battendo proprio l’azzurro nella finale degli Us Open, si è presentato sul cemento saudita con una vistosa fasciatura alla caviglia, che arriva quasi fino alla tibia. 

Si tratta della stessa che era andata ko durante l’Atp di Tokyo, e che aveva costretto Alcaraz a saltare il Masters 1000 di Shanghai. Il riposo delle ultime settimane, dopo il trionfo nell’Atp 500 giapponese in cui ha continuato a giocare nonostante il dolore, sembra aver permesso allo spagnolo di recuperare dall’infortunio e la fasciatura potrebbe quindi essere soltanto una precauzione. 

“È stata dura, dovevo recuperare al meglio”, aveva detto Alcaraz a Tokyo commentando il suo infortunio, “l’ho già detto e lo ripeto, penso di avere il miglior fisioterapista del mondo, di cui mi fido al cento per cento. Il lavoro che ha fatto per la caviglia è stato fantastico… a volte ero preoccupato per qualche movimento in campo che mi faceva sentire il dolore”. 

 

