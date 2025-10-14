Ultime News

Iniziativa di sensibilizzazione sul rischio sismico alla media Virgilio di Cremona, nell’ambito della campagna ‘Io non rischio’, una serie di eventi promossi dalla rete italiana di Protezione Civile.

L’architetto Francesco Custode, docente della Virgilio e referente della scuola per la protezione civile, volontario di protezione civile ad Amatrice essendo membro della struttura tecnica nazionale, ha fatto toccare con mano ad una classe del Ghisleri le nuove tecnologie anti-sismiche.

In Italia purtroppo solo il 30% delle scuole a norma rispetto al rischio sismico, e la Virgilio dopo i recenti lavori e adeguamenti è una di queste.

“Se mai arrivasse un terremoto – spiega Custode – possiamo stare sereni e tranquilli, che non accadrebbe assolutamente nulla. Grossi dispositivi controventi, distruttori di energia fanno sì che praticamente questa scuola può restare in piedi in caso di terremoto. L’evento di oggi è un modo per sensibilizzare i nostri ragazzi, li avviciniamo anche alla protezione civile, capiscono cos’è un evento sismico e quali sono gli interventi da fare nel post-sisma”.
Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata
