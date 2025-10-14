ComoLake, Prosdocimo (Cellnex) “Soluzioni per mobilità interconnessa”





COMO (ITALPRESS) – “Pensiamo che il futuro dell’evoluzione tecnologica porterà a una mobilità sostenibile e sempre più interconnessa. E noi come abilitatori di connettività, come ci definiamo, vogliamo dare il nostro contributo insieme ad altre aziende private, ma anche alle istituzioni. Forniamo soluzioni e servizi in questo ambito. Cellnex in Italia copre circa 800 km di gallerie sia autostradali che stradali, fornisce una soluzione che permette agli operatori mobili di ripetere i loro segnali all’interno delle gallerie. Questo naturalmente è un vantaggio dal punto di vista della sicurezza”. A dirlo Alessandro Prosdocimo, Direttore Commerciale Cellnex Italia, a margine del Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, il forum organizzato da Micromegas e promosso da Fondazione Innovazione Digitale.

