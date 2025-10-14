Gentile Direttore,

mi corre l’obbligo di commentare quanto avvenuto nel veronese, durante un’operazione di sgombero di un cascinale con l’ausilio della forza pubblica e dei vigili del fuoco.

Nella circostanza, avrebbero trovato purtroppo la morte tre carabinieri e sarebbero rimasti feriti altri svariati operatori ed agenti che si trovavano sul posto.

Tutto questo a causa di un’esplosione provocata dolosamente da alcune persone (parrebbe due uomini e una donna, due tra loro fermati e un altro ancora ricercato).

Solo grazie all’intervento di alcuni sanitari a supporto delle forze dell’ordine, sono state evitate altre morti innocenti.

Il pensiero va alle vittime, ai loro familiari, e a tutti coloro che in quell’occasione stavano svolgendo con serietà e diligenza il proprio dovere, così come quotidianamente, nell’esecuzione degli sfratti in ambito locale, intervengono operanti delle forze dell’ordine, ausiliari del Tribunale ed ogni altro personale sempre con la massima disponibilità e tutta l’attenzione dovuta in quei contesti dove spesso gli animi possono scaldarsi o possono scaturire tragedie.

Mai, poi, avremmo anche potuto anche solo lontanamente pensare ad un fatto criminoso (perché questo è il termine adatto) di una violenza e gratuità inaudita tale da rischiare la strage.

Il bilancio delle vittime e dei feriti è stato infatti terribile proprio grazie alla volontà criminale di attivare all’interno dei locali una o più bombole di gas pronte alla detonazione.

Purtroppo non è mai possibile prevedere (almeno nella totalità) tutti i rischi che possono presentarsi in operazioni di questo genere ma, davvero, non è possibile né tantomeno accettabile quanto accaduto.

Non voglio e non posso pensare che per il futuro si possa rischiare la vita, ancora una volta, nell’esercizio del proprio dovere, e che la follia possa prevalere contro le regole dello Stato e del buon vivere civile.

Ringrazio per l’attenzione.

Avvocato Luca Curatti, Presidente Provinciale UPPI Cremona

