“Non posso negare il grande stupore mio e del gruppo del Partito Democratico nel leggere a mezzo stampa della mozione presentata da alcuni consiglieri di opposizione in merito alle fontane di piazza Roma”, afferma Mattia Gerevini, consigliere comunale del Pd.

“Sorpresa data dal fatto che gli interventi per la riattivazione di quest’ultime fanno parte dei lavori finanziati dai Fondi Tamoil che interesseranno Piazza Roma. Stupisce come si possa arrivare a dimenticare un simile dettaglio di non poco conto visto il percorso di assoluta trasparenza e di partecipazione dell’intero Consiglio Comunale quando mesi fa la destinazione di tali fondi è stata votata in Consiglio.

“Per quanto riguarda la fontana di Piazza Cadorna segnalo che erano già stati destinati 40 mila euro nelle variazioni di bilancio di luglio per la riparazione, attualmente sono in corso gli accertamenti per il ripristino, con i lavori che dovrebbero iniziare a novembre. Infine, la fontana di via Palestro è di proprietà della provincia, non del Comune di Cremona”.

