Ultime News

14 Ott 2025 il 18 e 19 ottobre nuove visite
guidate al Campus del Politecnico
14 Ott 2025 Pizzetti su largo Moreni: "Città
sempre diffidente sulle novità"
14 Ott 2025 Largo Moreni, da Castelvetro
ancora code nelle ore di punta
14 Ott 2025 59esima Sagra delle Radici:
a Soncino domenica 26 ottobre
14 Ott 2025 Lavoro, 192 opportunità
sul territorio cremonese
Nazionali

Food, Canzoniero (H&GRF): “In dieta mediterranea sostenibilità e salute”

(Adnkronos) – “Siamo qui per parlare della dieta mediterranea come bussola di sostenibilità. Sovrappone gli aspetti green che cerchiamo in un’alimentazione equilibrata, a quelli della salute, del benessere e della longevità”. 

Così Domenico Canzoniero, tra i fondatori dello Human&Green Retail Forum, “un’avventura complessa nata 15 anni fa per cercare di spingere verso parametri di sostenibilità la distribuzione organizzata e il largo consumo italiano”, dice Canzoniero all’edizione 2025. 

“La dieta mediterranea è una bussola semplice e fattibile che vorremmo trasformare in algoritmo”, dice. Al Forum è stato infatti presentato lo Human&Green Retail Experience, il primo algoritmo che traduce i principi della Dieta Mediterranea UNESCO in decisioni commerciali quotidiane, “e che speriamo – conclude Canzoniero – trovi l’interesse e l’accoglienza di tutta la business community del largo consumo”. 

 

