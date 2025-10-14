Ultime News

14 Ott 2025 il 18 e 19 ottobre nuove visite
guidate al Campus del Politecnico
14 Ott 2025 Pizzetti su largo Moreni: "Città
sempre diffidente sulle novità"
14 Ott 2025 Largo Moreni, da Castelvetro
ancora code nelle ore di punta
14 Ott 2025 59esima Sagra delle Radici:
a Soncino domenica 26 ottobre
14 Ott 2025 Lavoro, 192 opportunità
sul territorio cremonese
Nazionali

Food, Corzani (Dalla Torre): “Necessario dare garanzie di qualità”

(Adnkronos) – La qualità del cibo “è sempre un argomento molto delicato. Il prodotto finito deve essere pulito, essere composto da materiali di qualità e deve dare al consumatore garanzie ‘di sostanza’”. 

Con queste dichiarazioni, Sauro Corzani, amministratore delegato burrificio Dalla Torre è intervenuto, oggi, alla XV edizione dello Human&Green Retail Forum 2025, ‘La dieta mediterranea come bussola del retail sostenibile’, presso la Fondazione Università degli Studi di Milano (UniMi). 

L’a.d. si sofferma anche sulle caratteristiche di sostenibilità della sua realtà produttiva: “Come industria Dalla Torre abbiamo sempre investito in sostenibilità, facendo attenzione ai trasporti, ai materiali utilizzati e dando priorità all’utilizzo di energia pulita – illustra – Usiamo al 100% energia pulita certificata”, conclude. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...