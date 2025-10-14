Ultime News

14 Ott 2025 Giornata Cane Guida,
incontro all'Uici il 17 ottobre
14 Ott 2025 Campagna "Io non rischio", lezione
di antisismica alla Virgilio
14 Ott 2025 Variazioni bilancio Comune: più
stanziamenti per verde e strade
13 Ott 2025 Violenza economica e vessazioni
Per ex marito chiesti quattro anni
13 Ott 2025 Giovane cremonese denuncia
il rapper Faneto per violenza
Nazionali

Italia U21-Armenia U21: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Torna in campo l’Italia Under 21. La Nazionale allenata da ct Silvio Baldini sfida oggi, martedì 14 ottobre, l’Armenia – in diretta tv, in chiaro, e streaming – allo stadio Zini di Cremona nella partita valida per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Gli azzurri sono reduci dalla netta vittoria contro la Svezia, battuta per 4-0 grazie alla doppietta di Pisilli e ai gol di Camarda e Berti. 

L’Italia si trova al momento al secondo posto del girone E con 9 punti ed è a pari punti con la Polonia capolista, ma indietro per differenza reti. L’Armenia invece si trova in ultima posizione con 0 punti. 

 

La sfida tra Italia e Armenia è in programma oggi, martedì 14 ottobre, alle ore 18.15. Ecco le probabili formazioni: 

Italia (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. All. Baldini 

Armenia (3-5-2): Davtyan; Manukyan, Hakobyan, Tarloyan; Afyan, Hakobyan, Bandikyan, Sargsyan, Hovhannisyan; Eloyan, Hovhannisyan. All. Flores 

 

Italia-Armenia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 2. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app o la piattaforma web di RaiPlay. 

 

