Ancora code in prossimità di Largo Moreni, sebbene la situazione si stia ridimensionando rispetto ad alcuni giorni fa.

Il pendolare che ogni mattina parte da Castelvetro Piacentino nell’ora di punta, ossia tra le 7 e le 8, dirigendosi lungo la statale verso Cremona, si ritrova inevitabilmente imbottigliato in code che partono a volte fin dal distributore di carburane presente alla fine del paese, e che bloccano il traffico sul ponte. Mediamente si impiegano tra i 10 e i 15 minuti per arrivare alla rotonda di Barriera Po, dove la strada si restringe, creando una sorta di imbuto.

Alcuni rallentamenti si verificano anche per chi arriva dalle altre direttrici, verso la rotonda, ma si tratta di tempistiche trascurabili.

Del resto sono ancora in corso le ultime fasi di sistemazione della segnaletica e delle opere accessorie, e la presenza degli operai al lavoro potrebbe contribuire ai rallentamenti. Insomma, una valutazione più precisa si potrà fare quando tutto sarà terminato.

Nel mentre, tuttavia, imperversano le polemiche politiche. Anche il sindaco di Castelvetro Piacentino, Silvia Granata, era intervenuta nei giorni scorsi, chiedendo chiarimenti, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, e sta monitorando la situazione.

Alcuni cittadini, lamentano invece la situazione della segnaletica orizzontale realizzata sulla tangenziale: per chi esce da via Cantiere, infatti, la riga continua non consente di accedere alla corsia che porta a svoltare in viale Po o in via Giordano, ma obbliga a incolonnarsi verso Castelvetro.

Anche sul fronte della politica locale non sono mancate le bordate, da parte della minoranza in consiglio comunale, A intervenire, nei giorni scorsi, erano stati i consiglieri della lista Novità a Cremona e quelli di Forza Italia, che hanno presentato una richiesta di accesso agli atti per poter visionare e valutare il progetto e un’interrogazione in consiglio comunale.

Dal canto suo, l’amministrazione comunale sta monitorando attentamente la situazione: come spiega l’assessore Luca Zanacchi, il cantiere è ancora in corso, e chiuderà il 18 ottobre. Nel mentre, rispetto alla fine della scorsa settimana, il Comune conferma come si sia già assistito ad un miglioramento della velocità di percorrenza. Al termine del cantiere verranno poi analizzate eventuali ulteriori criticità.

