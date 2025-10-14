Ultime News

14 Ott 2025 Fontane spente, Gerevini (Pd)
replica a minoranze
14 Ott 2025 Under 21, trionfo Italia allo Zini:
battuta l'Armenia con un netto 5-1
14 Ott 2025 A Calvatone l'ultimo saluto ad
Elis, tra lacrime e commozione
14 Ott 2025 Lo stadio Zini di Cremona
è tornato a tingersi d'Azzurro
14 Ott 2025 Ingresso libero e concerto
al Campus del Politecnico
Nazionali

Qualificazioni Mondiali, Italia-Israele 0-0 – La partita in diretta

(Adnkronos) – L’Italia torna in campo. Oggi, martedì 14 ottobre, la Nazionale del ct Gennaro Gattuso affronta a Udine Israele nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Per gli azzurri si tratta di un match decisivo per agguantare un posto ai playoff, dopo il successo per 3-1 contro l’Estonia. 

Italia-Israele è visibile in esclusiva sulla Rai, che trasmette la partita in tv in diretta su Rai 1. La partita sarà visibile anche in streaming su Rai Play. 

 

La Nazionale tornerà poi in campo il 13 novembre, contro la Moldavia. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...