14 Ott 2025 Fontane spente, Gerevini (Pd)
replica a minoranze
14 Ott 2025 Under 21, trionfo Italia allo Zini:
battuta l'Armenia con un netto 5-1
14 Ott 2025 A Calvatone l'ultimo saluto ad
Elis, tra lacrime e commozione
14 Ott 2025 Lo stadio Zini di Cremona
è tornato a tingersi d'Azzurro
14 Ott 2025 Ingresso libero e concerto
al Campus del Politecnico
Roma, 17enne accoltellato alla coscia: il presunto aggressore portato in commissariato

(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è stato ferito oggi, martedì 14 ottobre, con una coltellata alla coscia destra e trasportato in codice rosso all’ospedale San Filippo Neri, non in pericolo di vita.  

E’ successo alle 16.20 in via Cusino 55, a pochi passi dal parco di Selva Candida. Sul posto gli agenti delle volanti e di Primavalle che hanno identificato e portato in commissariato il presunto autore. 

