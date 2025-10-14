Sala “Comprendere le proteste, ma stare attenti a non cavalcarle”





MILANO (ITALPRESS) – “Io sull’annullare il gemellaggio con Tel Aviv ero perplesso, avevo espresso la mia opinione, perché Tel Aviv in realtà è la città più progressista d’Israele. C’è un sindaco che è anche mio amico e di cui mi fido, è 27 anni che fa il sindaco, ha tenuto posizioni durissime nei confronti di Netanyahu e quindi è giusto colpire Israele, ma in maniera selettiva, non si può fare di tutta l’erba un fascio”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento, commentando la bocciatura di ieri da parte del Consiglio comunale dello stop al gemellaggio con Tel Aviv. “È chiaro che io rispetto tutte le manifestazioni e manifestare è un diritto, però in questa fase non posso che consigliare molta prudenza. Consiglio anche alla mia parte politica attenzione, perché i milanesi poi giudicano, per cui stiamo solo un po’ attenti a comprendere le proteste ma non a cavalcarle”. xm4/vbo/mca3

