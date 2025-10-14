Un illustre trio di artisti ad eseguire capolavori del repertorio cameristico con strumenti storici di scuola cremonese: ecco il nuovo appuntamento di STRADIVARIfestival, che lunedì sera ha portato nell’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona il violinista Renaud Capuçon, già applaudito anni or sono in città, insieme al violoncellista Kian Soltani con Mao Fujita al pianoforte.

In programma il Trio in re minore op. 49 di Mendelssohn e il Trio in la minore op. 50 di Čajkovski, che in sala hanno conquistato gli applausi del pubblico, grazie all’abilità degli esecutori e al pregio degli strumenti.

La rassegna, promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends, intende infatti valorizzare potenzialità e sfumature degli archi. Ecco quindi il violino Giuseppe Guarneri del Gesù Panette 1737 e il violoncello Antonio Stradivari London ex Boccherini 1694.

STRADIVARIfestival prosegue il 26 ottobre con il violinista Sergej Krylov, artista in residenza della rassegna, insieme a Fazil Say al pianoforte.

