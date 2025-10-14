Stroncato traffico di droga nel Trapanese, 18 arresti





TRAPANI (ITALPRESS) – I carabinieri di Mazara del Vallo hanno smantellato un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Arrestate 18 persone: sette sono finite in carcere e undici ai domiciliari. Gli indagati sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Palermo. I militari hanno eseguito perquisizioni volte alla ricerca di armi, droga, denaro e documenti inerenti alle attività delittuose. L’operazione ha visto impegnati oltre 100 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e un elicottero. vbo/mca3 Fonte video: Carabinieri

