Ultime News

14 Ott 2025 il 18 e 19 ottobre nuove visite
guidate al Campus del Politecnico
14 Ott 2025 Pizzetti su largo Moreni: "Città
sempre diffidente sulle novità"
14 Ott 2025 Largo Moreni, da Castelvetro
ancora code nelle ore di punta
14 Ott 2025 59esima Sagra delle Radici:
a Soncino domenica 26 ottobre
14 Ott 2025 Lavoro, 192 opportunità
sul territorio cremonese
Video Pillole

Stroncato traffico di droga nel Trapanese, 18 arresti

TRAPANI (ITALPRESS) – I carabinieri di Mazara del Vallo hanno smantellato un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Arrestate 18 persone: sette sono finite in carcere e undici ai domiciliari. Gli indagati sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Palermo. I militari hanno eseguito perquisizioni volte alla ricerca di armi, droga, denaro e documenti inerenti alle attività delittuose. L’operazione ha visto impegnati oltre 100 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e un elicottero. vbo/mca3 Fonte video: Carabinieri

