Video Pillole
Tg News – 14/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Francia, Lecornu “Riforma delle pensioni sospesa fino alle Presidenziali”
– Esplosione durante uno sgombero, muoiono 3 carabinieri nel Veronese
– Garlasco, Andrea Sempio revoca il mandato all’avvocato Lovati
– Omicidio Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all’appello
– Ponte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per ex Ad di Autostrade
– Papa Leone al Quirinale da Mattarella
– Istat, in povertà assoluta 5,7 milioni di persone
– Isole minori, a Lipari gli Stati generali. Focus sulle criticità
– Previsioni 3B Meteo 15 Ottobre
