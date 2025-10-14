Video Pillole
Tg Sport – 14/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dopo il ko di Bremer, la Juve punta su Skriniar
– De Rossi si scalda per una panchina di Serie A
– Musetti è ottavo al mondo, continua la rincorsa alle Finals
– La Formula Uno vola negli Stati Uniti, un gran premio importante
– Scaloni spegne i sogni italiani, Soulè verso l’Argentina
azn
