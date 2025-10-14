Ultime News

14 Ott 2025 A Calvatone l'ultimo saluto ad
Elis, tra lacrime e commozione
14 Ott 2025 Lo stadio Zini di Cremona
è tornato a tingersi d'Azzurro
14 Ott 2025 Ingresso libero e concerto
al Campus del Politecnico
14 Ott 2025 Pizzetti su largo Moreni: "Città
sempre diffidente sulle novità"
14 Ott 2025 Largo Moreni, da Castelvetro
ancora code nelle ore di punta
Tg Sport – 14/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dopo il ko di Bremer, la Juve punta su Skriniar
– De Rossi si scalda per una panchina di Serie A
– Musetti è ottavo al mondo, continua la rincorsa alle Finals
– La Formula Uno vola negli Stati Uniti, un gran premio importante
– Scaloni spegne i sogni italiani, Soulè verso l’Argentina
