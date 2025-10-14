Ultime News

14 Ott 2025 Giornata Cane Guida,
incontro all'Uici il 17 ottobre
14 Ott 2025 Campagna "Io non rischio", lezione
di antisismica alla Virgilio
14 Ott 2025 Variazioni bilancio Comune: più
stanziamenti per verde e strade
13 Ott 2025 Violenza economica e vessazioni
Per ex marito chiesti quattro anni
13 Ott 2025 Giovane cremonese denuncia
il rapper Faneto per violenza
Nazionali

Trump: “Non volevo chiedere la grazia per Netanyahu ma era il momento perfetto”

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non aveva programmato di chiedere al presidente di Israele Isaac Herzog la grazia per il premier israeliano Benjamin Netanyahu durante il suo discorso alla Knesset. Ma ”era il momento perfetto, non credete?”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One di ritorno dall’Egitto, ”stava ricevendo tantissimi applausi. Se non li avesse avuti, non avrei chiesto la grazia”. Netanyahu è stato incriminato per corruzione, frode e abuso di ufficio in tre casi diversi, ma collegati tra loro. 

Trump ha confermato che venerdì riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. ”Credo di sì”, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano conferma a bordo dell’Air Force One. In precedenza Zelensky aveva annunciato che ”questa settimana” si sarebbe recato alla Casa Bianca. 

