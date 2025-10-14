Ultime News

14 Ott 2025 il 18 e 19 ottobre nuove visite
guidate al Campus del Politecnico
14 Ott 2025 Pizzetti su largo Moreni: "Città
sempre diffidente sulle novità"
14 Ott 2025 Largo Moreni, da Castelvetro
ancora code nelle ore di punta
14 Ott 2025 59esima Sagra delle Radici:
a Soncino domenica 26 ottobre
14 Ott 2025 Lavoro, 192 opportunità
sul territorio cremonese
Nazionali

Tsitsipas, ‘arma segreta’ con Sinner può essere… una racchetta d’oro?

(Adnkronos) –
Stefanos Tsitsipas si prepara ad affrontare Jannik Sinner nel Six Kings Slam. Il tennista greco è sceso in campo oggi, martedì 14 ottobre, sul cemento di Riad per allenarsi in vista della sfida con l’azzurro, valida per i quarti di finale del ricchissimo torneo esibizione saudita. Una volta sceso in campo però l’attenzione di Tsitsipas non si è posata sulla pallina, ma sulle gigantografie ai suoi lati. 

I campi di Riad sono infatti circondati dalle foto dei protagonisti del torneo con tanto di costume medievale e racchetta di fronte, come fosse una spada. Ed è stata proprio la sua immagine a colpire Tsitsipas: “Secondo voi quanto costa questa racchetta d’oro?”, ha chiesto ridendo il greco al suo team, che l’ha subito richiamato dicendo di concentrarsi sull’allenamento. 

 

