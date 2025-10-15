4 arresti a Roma per rapine a tabaccherie, sale slot e bar

ROMA (ITALPRESS) – Colpivano come un’orchestra criminale, seguendo uno spartito della rapina “da manuale” in tabaccherie, sale slot e bar. L’ultima nota del loro schema è stata però “stonata” dall’intervento della Polizia di Stato, quando il “quartetto” di rapinatori esperti è stato individuato dagli agenti della Squadra Mobile a Talenti, all’esito di un’indagine coordinata dal Dipartimento della Procura della Repubblica di Roma competente per la criminalità diffusa e grave. I quattro, tutti italiani e di età compresa tra i 25 ed i 36 anni, sono ora gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata e porto abusivo di armi da fuoco.

tvi/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)