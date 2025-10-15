Video Pillole
A ComoLake 2025 presentata iniziativa formativa sul quantum computing
ROMA (ITALPRESS) – Il Digital Innovation Channel è un canale web tematico in formato video podcast ideato e prodotto da Micromegas Comunicazione nei propri studi di Roma in occasione del Digital Innovation Forum – ComoLake 2025 che si svolgerà a Cernobbio fino al 17 ottobre. Ospite della tredicesima puntata Alessandro La Volpe, Amministratore Delegato IBM Italia, intervistato dalla giornalista Claudia Conte su una nuova iniziativa formativa sul quantum computing.
