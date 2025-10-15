Ultime News

15 Ott 2025 "Dal centro spariti circa 50 posti
bici": interrogazione della Lega
15 Ott 2025 Giornata Mondiale dell’Alimentazione
Le iniziative del Comune di Cremona
15 Ott 2025 Oleificio Zucchi all'European
Commodities Exchange Berlin 2025
15 Ott 2025 In Cattolica, "Piantare Futuro"
Nuovi arbusti nel giardino
15 Ott 2025 Nuovo store Deichmann
al CremonaDue di Gadesco
Video Pillole

A. Fontana “Abbiamo bisogno di persone come Zaia nella Lega”

MILANO (ITALPRESS) – “Credo che Zaia sia fondamentale, sia fondamentale in Veneto, ma non soltanto in Veneto: sicuramente ha dimostrato di essere un grande presidente di regione, ma anche un uomo politico di notevole spessore. Quindi, penso che il partito debba avere bisogno di persone come Luca Zaia”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Milano alla domanda su un possibile ruolo per il governatore uscente del Veneto nel sostegno al candidato del centrodestra Alberto Stefani alle elezioni regionali di novembre.

