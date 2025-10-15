Video Pillole
Agrifood Magazine – 15/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Più trasparenza a tavola: arriva la direttiva Breakfast
– I prodotti Plant based conquistano gli italiani
– Mulino Bianco accelera sull’agricoltura rigenerativa
– Ferrero amplia l’offerta e lancia 5 nuovi prodotti
