15 Ott 2025 Morto in piscina, legale: "Tragedia
che ha scosso, ma ci difenderemo"
15 Ott 2025 Leo morto annegato in piscina
Nove indagati, tra cui un minore
15 Ott 2025 Smog, l'aria torna pulita:
stop a misure di primo livello
15 Ott 2025 Il bresciano Massimo Stellini (FDI)
alla guida di Centropadane Eng
15 Ott 2025 Cremazioni, sconti alle aziende
per chi porta più salme
Agrifood Magazine – 15/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Più trasparenza a tavola: arriva la direttiva Breakfast
– I prodotti Plant based conquistano gli italiani
– Mulino Bianco accelera sull’agricoltura rigenerativa
– Ferrero amplia l’offerta e lancia 5 nuovi prodotti
