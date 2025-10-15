Arrestato un latitante nel Ragusano, è accusato di tentato omicidio

COMISO (RAGUSA) (ITALPRESS) – La Squadra Mobile di Ragusa ha arrestato, assieme ai colleghi del Sisco di Catania, un latitante ricercato per un tentato omicidio avvenuto a Vittoria il 25 aprile 2024. L’agguato sembra rientrasse in un piano più ampio per eliminare tutti i collaboratori di giustizia presenti in città. Gli agenti lo hanno fermato in un appartamento a Comiso, nel Ragusano. Aveva con sé due pistole. L’arrestato deve rispondere di associazione mafiosa, tentato omicidio aggravato in concorso, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, in riferimento al tentato omicidio dell’ex collaboratore di giustizia Roberto Di Martino, verificatosi il 25 aprile 2024 a Vittoria. xo1/vbo/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)