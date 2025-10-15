Ascolti tv, Italia-Israele su Rai1 domina il prime time

(Adnkronos) – La partita Italia-Israele domina ha dominato gli ascolti tv in prime time di ieri, martedì 14 ottobre. La Nazionale, con la partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, trasmessa su Rai1, ha conquistato 7.666.000 spettatori pari al 36.2% di share, risultando il programma più visto della giornata.

Al secondo posto si piazza ancora una volta ‘La Notte nel Cuore’ su Canale 5, che ha raccolto 2.319.000 spettatori con uno share del 15.1%. Terzo gradino del podio per ‘DiMartedì’ su La7, seguito da 1.342.000 spettatori e l’8.2% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: ‘Greenland’ su Italia1 (783.000 spettatori, share 4.4%), ‘X Factor’ su Tv8 (678.000 spettatori, share 4.3%), ‘È Sempre Cartabianca’ su Rete4 (621.000 spettatori, share 4.6%), ‘I figli degli altri’ su Rai3 (639.000 spettatori, share 3.2%), ‘Freeze – Chi Sta Fermo Vince!’ su Rai2 (471.000 spettatori, share 2.9%) e ‘Only Fun – Comico Show’ sul Nove (347.000 spettatori, share 2%).

In access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha ottenuto 5.203.000 spettatori e il 23.5% di share, preceduta da ‘Gira La Ruota della Fortuna’ con 3.867.000 spettatori e il 18.7%. Su Rai1 “Affari Tuoi” non è andato in onda per lasciare spazio alla diretta della Nazionale.