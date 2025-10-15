Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 15/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Crossing Istanbul”, il nuovo film di Levan Akin
– “After The Hunt: Dopo la caccia”, il ritorno di Luca Guadagnino
– “Amata” con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Tecla Insolia
– “Eddington” di Ari Aster con Joaquin Phoenix
