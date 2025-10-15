ComoLake, Cantina (Cellnex) “Infrastrutture sostenibili per i comuni”





COMO (ITALPRESS) – “Il nostro ruolo fondamentale è quello di creare infrastrutture per permettere una copertura migliore radiomobile in tutti i comuni italiani. In particolare noi collaboriamo con tutte le istituzioni e quindi le municipalità per trovare una sintonia comune”. Lo ha detto Mauro Cantina, Cto Cellnex Italia, a margine del Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, il forum organizzato da Micromegas e promosso da Fondazione Innovazione Digitale.

f28/mgg/gtr

© Riproduzione riservata