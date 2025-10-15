Ultime News

15 Ott 2025 “L’arte di invecchiare con filosofia”
Severgnini apre PonchielliLife
15 Ott 2025 La Mezza Maratona di Cremona
ospita la Rete Fast-track
15 Ott 2025 "Orientiamoci", all'Associazione
Industriali incontro su IA
15 Ott 2025 Il dott. Massimo De Micheli nuovo
primario di oculistica al Niguarda
15 Ott 2025 Spese per i minori, al territorio
cremonese 678.059 euro
Nazionali

ComoLake, Ferroni (Green Future Project): “Digital carbon footprint sarà tema prossimi anni”

(Adnkronos) – “Stiamo guardando alla digital carbon footprint che sarà un grande tema dei prossimi anni. L’intelligenza artificiale consuma moltissimo e questi consumi vanno messi a bilancio”. Lo ha detto oggi Gionata Ferroni, business developer di Green Future Project, dialogando con l’Adnkronos durante il Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...