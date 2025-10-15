ComoLake, Gabrielli “Usare l’IA per contrastare attacchi informatici”

COMO (ITALPRESS) – “Bisogna cominciare a comprendere e a utilizzare l’Intelligenza artificiale per smascherare i deepfake e per predire e contrastare gli attacchi informatici: su questo stanno lavorando le forze di polizia di tutto il mondo, come la polizia postale italiana”. A dirlo Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato, a margine del Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, il forum organizzato da Micromegas e promosso da Fondazione Innovazione Digitale.

f28/fsc/gtr