15 Ott 2025 “L’arte di invecchiare con filosofia”
Severgnini apre PonchielliLife
15 Ott 2025 La Mezza Maratona di Cremona
ospita la Rete Fast-track
15 Ott 2025 "Orientiamoci", all'Associazione
Industriali incontro su IA
15 Ott 2025 Il dott. Massimo De Micheli nuovo
primario di oculistica al Niguarda
15 Ott 2025 Spese per i minori, al territorio
cremonese 678.059 euro
ComoLake, Gabrielli “Usare l’IA per contrastare attacchi informatici”

COMO (ITALPRESS) – “Bisogna cominciare a comprendere e a utilizzare l’Intelligenza artificiale per smascherare i deepfake e per predire e contrastare gli attacchi informatici: su questo stanno lavorando le forze di polizia di tutto il mondo, come la polizia postale italiana”. A dirlo Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato, a margine del Digital Innovation Forum – ComoLake 2025, il forum organizzato da Micromegas e promosso da Fondazione Innovazione Digitale.

