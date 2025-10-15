ComoLake, Galloni: “Obiettivo Trump è svalutazione dollaro”

(Adnkronos) – “Gli Stati Uniti sono guidati da Donald Trump che ha l’obiettivo di guidare la svalutazione del dollaro perché vuole sostituire importazioni. Per ottenere il risultato , da una parte deve minacciare dazi; dall’altra parte mettersi accordo con la Cina”. Lo ha detto oggi l’economista e rettore dell’Hetg di Ginevra, Antonino Galloni, dal palco del Digital Innovation Forum di Cernobbio.

Trump “ha questa merce di scambio: far accettare alla Cina una certa svalutazione del dollaro in cambio della ‘dedollarizzazione’” ha aggiunto.