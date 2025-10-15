Comolake, Gola (Open Fiber): “Serve una policy per completare la fibra vera in tutta Italia”

(Adnkronos) – “La fibra vera, quella fino a casa, è la base per la trasformazione digitale del Paese”, ha dichiarato Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025.

“Oggi copriamo circa 19 milioni di unità immobiliari e abbiamo già 3,6 milioni di clienti, ma c’è ancora molto da fare per superare le vecchie infrastrutture in rame”, ha spiegato.

Gola ha ricordato che “l’Europa si prepara a introdurre il Digital Networks Act, che darà un impulso decisivo ai processi di switch-off e alla diffusione della fibra fino a casa. È il momento di un impegno congiunto pubblico e privato per colmare il divario digitale”.